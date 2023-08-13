Большинство военкоматов являются добропорядочными — НАПК 13 августа, 02:54 Проверки свидетельствуют о том, что «на самом деле большинство работников военкоматов являются добропорядочными» (Фото:facebook.com/OVKCHUA)

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции планируют завершить проверки военкоматов до конца сентября. Там заявили, что меньшинство служащих являются недобропорядочными.

Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона, передает Украинская правда.



«Мы планируем завершить проверки до конца этого квартала. Всего 1395 военкоматов занимают руководящие должности. Десятую часть этих военкоматов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты», — сказал он.

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По словам Новикова, проверки свидетельствуют о том, что «на самом деле большинство работников военкоматов, как и любой другой категории государственных служащих, являются добропорядочными».

Он отметил, что лишь отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

«Почему имеют место злоупотребления? Потому что когда мы не будем менять систему, правила, а будем просто назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, однако они будут интегрироваться в существующую систему, мы все равно получим на выходе коррупцию. Поэтому в первую очередь надо изменить правила, по которым функционируют центры комплектования и правила пересечения границы», — считает глава НАПК.

25 июля заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

26 июля первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что с начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы территориальных центров комплектования, социальной поддержки и военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военному Одесской области Евгению Борисову.