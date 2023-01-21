«Лукашенко не хочет суицидальных действий». В ГУР ответили, существует ли сейчас угроза для Украины со стороны Беларуси 21 января, 18:06 Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Фото:Скриншот/YouTube/Суспільне Новини)

По данным украинской разведки, информация о возможной угрозе вторжения Беларуси в Украину — это часть российской психологической операции, а диктатор Александр Лукашенко пытается избежать большего втягивания в войну.

Об этом в субботу, 21 января, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, об отсутствии угрозы с Беларуси свидетельствуют количество ударной группировки и готовность сил и средств в стране.

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«В интересах [российского диктатора Владимира] Путина и Российской Федерации максимально нагнетать тему именно из Беларуси. Но и диктатор Лукашенко не очень в это играет. Мы недавно видели, как он водил за нос [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова во время встречи и с одной стороны рассказывал, как он любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. То есть он не хочет предпринимать суицидальные действия», — сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что даже в случае изменения ситуации Украина готова и отработала все возможные сценарии.

19 января Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы пытается использовать Украину против Беларуси. Однако он добавил, что Украина «пока держится» и «на провокации не ведется».