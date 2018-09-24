Нападения на активистов в Одессе: в город направлена усиленная группа правоохранителей

Ситуацию с нападениями на активистов в Одессе силовики намерены обсудить в октябре

На фоне продолжающихся в Одессе нападений на общественных и политических активистов, последнее из которых произошло 22 сентября, в город была направлена усиленная группа правоохранителей.

Об этом у себя в Facebook заявил глава ГПУ Юрий Луценко.

По его словам, соответствующее решение было принято после совещания с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу. Ситуацию в области, в том числе - с нападениями на активистов будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября", - добавил Луценко.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в области сердца и в руку.

В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.