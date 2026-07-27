Во Львове во время акции в поддержку Федорова задержали нападавшего с ножом

Сначала нападавшего задержали сами митингующие (Фото: Игорь Волощук/NV)

В понедельник, 27 июля, во Львове во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова задержали мужчину с ножом , который пытался совершить нападение.

Об этом сообщил корреспондент NV с места событий.

Нападавшего сначала задержали сами участники митинга, а затем его забрала полиция. В настоящее время у очевидцев собирают показания.

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Дополнено в 22:07: Полиция Львовской области установила личность мужчины, задержанного с ножом во время акции во Львове. Им оказался 32-летний житель Новояворовска.

По данным правоохранителей, у мужчины имеются психические расстройства. В настоящее время решается вопрос о его помещении в специализированное медицинское учреждение.

С места происшествия полицейские изъяли нож.

По предварительной информации, около 21:00 мужчина с закрытым балаклавой лицом достал нож и начал двигаться в сторону спикеров акции. Участники мероприятия задержали его и передали полицейским, находившимся неподалеку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб Львовского районного управления полиции № 1.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал, что, по предварительной информации, задержанный мужчина «мог иметь намерение напасть на участников акции».

«В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют мотивы его действий», — добавил депутат.

27 июля в Киеве, Львове, Ровно, Днепре, Николаеве, Харькове, Одессе, Черкассах и других городах Люди вышли на протесты. против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.

Протесты против увольнения Михаила Федорова с должности — что известно

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров в правительстве Сергея Корецкого. Не были назначены лишь министры обороны и иностранных дел, поскольку представления по ним должен был внести в парламент президент Украины.

С 16 июля в Киеве и многих других городах Украины начались акции в поддержку Федорова и с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вечером 21 июля президент объявил, что заменит Сырского командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым.

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В тот же день Владимир Зеленский поручил исполнение обязанностей министра обороны исполняющему обязанности главы СБУ генералу Евгению Хмаре.

17 июля новый Кабмин назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировал бессрочную мирную акцию с 24 июля.

«Мы будем выходить каждый день и стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть нас услышала», — подчеркнул он.

23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову несколько должностей, в частности — вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций.

После этого Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме должности министра обороны.