С начала вторжения России в Украине погибли 17 спасателей, 32 человека получили травмы — ГСЧС 15 марта, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Спасатели тушат пожары и разбирают завалы, вызванные российскими атаками на украинские города (Фото:ГСЧС)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 17 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил полковник ГСЧС Геннадий Герасимчук на брифинге.

«К сожалению, в результате ведения боевых действий среди личного состава ГСЧС есть потери. 17 человек погибли, 32 травмированы и один человек находится в плену — это капитан, который еще 11 марта в пгт Гостомель принимал участие в эвакуационных мероприятиях мирного населения», — отметил он.

Герасимчук добавил, что на данный момент для выполнения задач по назначению на круглосуточном дежурстве находятся 14 тысяч человек и 3 тысячи единиц специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.





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