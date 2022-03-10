Война России против Украины: погиб бывший нардеп Евгений Дейдей 10 марта, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Дейдею было 34 года (Фото:Евгений Дейдей/Facebook)

Во время войны России против Украины погиб народный депутат 8 созыва Верховной Рады Евгений Дейдей.

Об этом сообщила его жена Дарина Дейдей.

«Я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой», — написала она в своем Instagram.

При каких обстоятельствах погиб экс-нардеп, не сообщается.



Дейдею было 34 года. Он был активным участником Революции Достоинства. В 2014 году стал координатором батальона патрульной службы полиции специального назначения Киев-1 Главного управления МВД Украины в Киеве, а затем был избран народным депутатом от партии Народный фронт. После депутатства Дейдей работал помощником начальника Главного управления Национальной полиции города Киева.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.