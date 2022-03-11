Оккупанты транспортировали захваченное спасательное судно Сапфир в порт Севастополя
Захваченное украинское судно стоит на дальнем причале оккупированного Севастополя (Фото:Крым.Реалии)
Захваченное российскими оккупантами украинское спасательное судно Сапфир находится в порту оккупированного Севастополя.
Как сообщают Крым. Реалии, судно стоит на дальнем причале северной стороны города рядом с военным кораблем. Вход на причал и подходы по морю круглосуточно охраняются.
Вокруг судна на суше и в акватории была создана так называемая «зона отчуждения».
26 февраля в Администрации морских портов Украины сообщили, что российские военные корабли захватили гражданское спасательное судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.
9 марта оккупанты принудительно вели его в порт Севастополя.
24 февраля украинская сторона сообщила, что российские войска захватили украинский Змеиный остров в Черном море, погибли 13 пограничников. К острову подошли два русских военных корабля, крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков, и предложили находившимся на острове бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться. Они отказались.
26 февраля в ГНСУ рассказали, что украинские защитники острова Змеиный могли выжить и быть захвачены в плен, они доставлены в оккупированный Севастополь.
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