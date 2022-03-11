Оккупанты транспортировали захваченное спасательное судно Сапфир в порт Севастополя 11 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Захваченное украинское судно стоит на дальнем причале оккупированного Севастополя (Фото:Крым.Реалии)

Захваченное российскими оккупантами украинское спасательное судно Сапфир находится в порту оккупированного Севастополя.

Как сообщают Крым. Реалии, судно стоит на дальнем причале северной стороны города рядом с военным кораблем. Вход на причал и подходы по морю круглосуточно охраняются.

Вокруг судна на суше и в акватории была создана так называемая «зона отчуждения».

26 февраля в Администрации морских портов Украины сообщили, что российские военные корабли захватили гражданское спасательное судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

9 марта оккупанты принудительно вели его в порт Севастополя.

24 февраля украинская сторона сообщила, что российские войска захватили украинский Змеиный остров в Черном море, погибли 13 пограничников. К острову подошли два русских военных корабля, крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков, и предложили находившимся на острове бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться. Они отказались.

26 февраля в ГНСУ рассказали, что украинские защитники острова Змеиный могли выжить и быть захвачены в плен, они доставлены в оккупированный Севастополь.

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