Абсолютное единство. Более 90% украинцев во всех регионах хотят видеть Украину демократией и назвали три ее признака 28 февраля, 15:54 Акция в поддержку Украины в Берлине, 24 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Полномасштабное вторжение России консолидировало украинское общество вокруг представлений о демократическом будущем Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины, проведенного в январе 2023 года Национальным демократическим институтом (полевые работы выполнили социологи КМИС, Киевского международного института социологии).

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Во всех регионах Украины — на востоке и западе, в центре и на севере, а также в южных областях Украины более 90% респондентов заявили, что для них «очень важно» или «важно», чтобы Украина стала полноценно функционирующей демократией. Средний показатель в Украине составляет 94%, тогда как в декабре 2021 года он был на уровне 76%.

В ответах на этот вопрос, как свидетельствует график ниже, в украинском обществе нет территориальных разногласий.

Инфографика: NDI

Респондентам также предложили выбрать не более трех характеристик полноценно функционирующей демократии, которые по их мнению наиболее важны:

61% вырали свободу слова;

58% указали на справедливое правосудие для всех;

47% убеждены в важности свободных и честных выборов.

Инфографика: NDI

Исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии с 4 по 16 января 2023 с помощью метода компьютерной системы телефонного опроса (CATI) с 2508 завершенными интервью. Опрос репрезентативный для взрослого населения, пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 2.2%.

