МВД совместно с Google запустили проект по оцифровке последствий военной агрессии РФ против Украины 7 апреля, 13:45 Цей матеріал також доступний українською Последствия преступных действий войск РФ в Ирпене (Фото:International Committee of the Red Cross/Handout via REUTERS)

Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами Google запустили проект по оцифровке последствий войны РФ против Украины. Цель проекта — фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах.



Об этом сообщили в МВД.

«Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Одновременно работу начинают несколько команд. Мы максимально хотим охватить все испытавшие наибольшие разрушения города, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на Картах Google и будет доступна широкой публике. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор», — подчеркнул замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

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Также планируется, что новый проект будет доступен для людей, желающих получить объективные данные о своем населенном пункте и недвижимом имуществе. Отдельно создадут сервис для правоохранителей и спасателей, которые смогут использовать его в качестве информационно-справочного ресурса для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.

Первые результаты начала работы можно будет оценить на следующей неделе, говорится в сообщении. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных российскими оккупантами улиц и построек в городе Ирпень.

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