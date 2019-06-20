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Убийство журналиста Комарова: следствие отрабатывает три версии

Сегодня, 20:02
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Убийство журналиста Комарова: следствие отрабатывает три версии - фото

МВД

Полиция проверяет три версии нападения на Вадима Комарова

В деле об убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова отрабатывают три основные версии.

Об этом сообщил заместитель начальника следственного управлении ГУ Национальной полиции в Черкасской области Александр Запорожец.

В частности, следствие рассматривает такие версии нападения на журналиста, как месть за профессиональную деятельность, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство с целью ограбления Комарова.

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В рамках расследования отработали четкий маршрут движения потерпевшего в день нападения, видео около 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту его движения. Человек, вероятно причастный к убийству журналиста, еще не идентифицирован.

Напомним, 4 мая утром в Черкассах произошло нападение на местного журналиста Вадима Комарова. Журналиста с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали, он впал в кому.

Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 20 июня Вадим Комаров умер.

Теги:   Черкассы Нападение на журналистов

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