Избиение азовца в Ивано-Франковске: полиция заявила, что установила причастных

13 июня на улице Галицкой в Ивано-Франковске злоумышленники напали на 33-летнего военнослужащего (Фото: Нацполиция / Facebook)

Полиция Ивано-Франковской области установила двух человек, которых подозревают в избиении военного .

Пресс-служба полиции в Facebook сообщает, что к преступлению предположительно причастны двое мужчин 25 и 24 лет.

Правоохранители напомнили, что 13 июня на улице Галицкой злоумышленники напали на 33-летнего военнослужащего, который находился в отпуске вне службы.

«Нападавшие были одеты в темную одежду: один — в кепке, другой — в панамке. Пострадавший получил телесные повреждения: химические ожоги глаз, ссадины на коленях, предплечьях и т. д. », — говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

Отмечается, что место пребывания фигурантов установлено. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.

Накануне майор 12-й бригады спецназначения Азов Андрей Кориневич с позывным Корень сообщал, что на него в Ивано-Франковске напали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.

По словам военного, 13 июня, когда он вместе с женой возвращался домой, на него напали двое мужчин в масках. Они были вооружены телескопическими дубинками и слезоточивым газом. Кориневич отметил, что сначала подумал, что это грабители, однако они ничего у него не украли.

Впоследствии, как сообщил военный, полиция установила личности нападавших. Ими, по словам Кориневича, оказались военнослужащие 3-й ОШБр, которые «тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким» и с некоторыми он знаком лично.

Андрей Кориневич служит в бригаде Азов с 2015 года. До 2022 года участвовал в боях на Светлодарской дуге, защищал Красногоровку и Марьинку. Во время полномасштабной войны защищал Мариуполь. С Азовстали Кориневич попал в российский плен, также находился в Еленовке.

Кориневич был освобожден из плена через четыре месяца и через некоторое время вернулся в армию. В 2023 году участвовал в контрнаступлении на Ореховском направлении.

С мая 2024 года Кориневич занимается рекрутингом в Ивано-Франковской области.