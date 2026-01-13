Во Львове мужчина ударил ножом военного ТЦК в живот: его задержали и сообщили о подозрении

13 января, 17:44
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Прокуратура сообщила, что во Львове задержали мужчину, который ударил ножом в живот военнослужащего ТЦК (Фото: Александр Завитневич/Facebook)

Прокуратура сообщила, что во Львове задержали мужчину, который ударил ножом в живот военнослужащего ТЦК (Фото: Александр Завитневич/Facebook)

Во Львове разыскали и задержали 46-летнего мужчину, который ударил ножом в живот военнослужащего ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Правоохранители отметили, что 11 января в Шевченковском районе Львова военнослужащие территориального центра комплектования совместно с полицией проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации вблизи одного из торговых центров.

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Прокуратура сообщила, что во время проверки учетно-регистрационных документов 46-летний местный житель вытащил нож и ударил им 47-летнего военного из Галицко-Франковского ОРТЦК и СП в живот.

После содеянного, как утверждают правоохранители, мужчина сел в свой микроавтобус и скрылся. Раненого доставили в больницу, где он сейчас и находится.

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Впоследствии нападающего разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщили о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины).

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Львов ТЦК и СП ТЦК

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