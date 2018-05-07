Нападение на ветерана АТО в Киеве: россиянину сообщили о подозрении

Прокуратура города Киева заочно сообщила о подозрении 23-летнему россиянину - организатору нападения на ветерана АТО Дмитрия Вербича на Подоле, который сбежал в Польшу.

Как сообщили следователи, иностранца подозревают в совершении преступлений по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, прокуратура будет ходатайствовать о его задержании для избрания меры пресечения в виде ареста.

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Напомним, что прокуратура также сообщила о подозрении одной из участниц нападения, которую задержали 6 мая в Харькове.

Вечером 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Он проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек в масках. Злоумышленники набросились на него, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину.

По данным СБУ, организатором нападения на ветерана АТО Дмитрия Вербича является гражданин РФ, который скрывается в Польше.