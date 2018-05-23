Нападение на табор ромов в Тернопольской области: в полицию доставлены 12 человек

Правоохранители Тернопольской области задержали 12 человек, которые могут быть причастны к нападению на табор ромов в Великой Березовице.
Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.
"Подобные хулиганские проявления будут жестко пресекаться. Виновные лица будут привлечены к ответственности независимо от взглядов и принадлежности к какой-либо организаций", - заявил он.
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Напомним, что в Тернопольской области группа активистов, недовольных размещением в поселке Великая Березовица табора ромской общины, решили его разогнать.
При этом сами ромы заявляют о нападении с применением силы.
В свою очередь в полиции рассматривают несколько версий событий.
"В первую очередь - это конфликт между местным населением и ромами, потому что накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины на Тернопольщине", - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что это не первый подобный конфликт между местными жителями и ромами, который за последнее время произошел в Украине.
Ранее подобный случай произошел в Киеве, где был разогнан табор на Лысой горе.
Кроме того, в одесском селе прошли массовые беспорядки из-за убийства представителем цыганской общины 8-летней девочки.
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