Нападение на табор ромов в Тернопольской области: в полицию доставлены 12 человек

Одной из версий в полиции рассматривают бытовой конфликт между ромами и местными жителями

Правоохранители Тернопольской области задержали 12 человек, которые могут быть причастны к нападению на табор ромов в Великой Березовице.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.

"Подобные хулиганские проявления будут жестко пресекаться. Виновные лица будут привлечены к ответственности независимо от взглядов и принадлежности к какой-либо организаций", - заявил он.

Напомним, что в Тернопольской области группа активистов, недовольных размещением в поселке Великая Березовица табора ромской общины, решили его разогнать.

При этом сами ромы заявляют о нападении с применением силы.

В свою очередь в полиции рассматривают несколько версий событий.

"В первую очередь - это конфликт между местным населением и ромами, потому что накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины на Тернопольщине", - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что это не первый подобный конфликт между местными жителями и ромами, который за последнее время произошел в Украине.

Ранее подобный случай произошел в Киеве, где был разогнан табор на Лысой горе.

Кроме того, в одесском селе прошли массовые беспорядки из-за убийства представителем цыганской общины 8-летней девочки.