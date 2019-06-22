Ждут реакции на нападение. Организаторы Марша равенства пришли к Зеленскому на Банковую 22 июня, 11:57 5044 Цей матеріал також доступний українською KyivPride/Facebook Организаторы Марша равенства пришли к Зеленскому KyivPride/Facebook

Организаторы Марша равенства выразили сожаление из-за отсутствия реакции президента Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко на нападение на посетителей ПрайдХауса.

Об этом они сказали во время акции под Администрацией главы украинского государства на Банковой.

«Мы твердо убеждены, что публичная нереакция на насилие, которое в нашем случае является преступлением на почве ненависти, является его легитимизацией», — подчеркнули организаторы КиевПрайда.

Они также выразили сожаление о том, что Зеленский никак не отреагировал на приглашение принять участие в Марше равенства.

Напомним, 19 июня на посетителей кинопоказа в рамках КиевПрайда напали молодые люди в балаклавах.

Одна из организаторов мероприятия заявила, что среди пострадавших были несовершеннолетние, а перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали, пока люди будут расходиться.

КиевПрайд 2019 состоится в Киеве 23 июня. Марш равенства проходит в украинской столице ежегодно.

В этом году организаторы пригласили Зеленского принять в нем участие.



