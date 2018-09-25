Нападение на одесского активиста: в больнице произошла драка между соратниками подозреваемого и полицейскими

Во вторник, 25 сентября, в Одессе соратники Торнике Нагладзе, подозреваемого в причастности к нападению на активиста Олега Михайлика, устроили драку с полицией на территории больницы.

Как сообщает местное издание УСИ, мужчины из "группы поддержки" пытались не допустить, чтобы Нагладзе вывезли из городской клинической больницы №1 в СИЗО. Они заблокировали полицейских, после чего началась потасовка. Прибывшие на место происшествия сотрудники КОРД дубинками вытолкали мужчин из палаты.

По данным издания, в центре драки оказался заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Дмитрий Аверченко.

После потасовки на улице возле больницы бойцы КОРДа задержали десять грузин, которые не пропускали их в палату, отмечает издание.

По данным издания, что во время инцидента пострадали несколько журналистов. Представитель одесской полиции Руслан Форостяк сообщил, что правоохранителям на данный момент ничего неизвестно о пострадавших представителях СМИ.

Напомним, что правоохранители задержали троих граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика. Одного из них - Торнике Нагладзе – госпитализировали в больницу.

По данным СМИ, главный подозреваемый является лидером серьезной преступной группировки, его должны были короновать в воры в законе.

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22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активистуОлегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.

Полиция рассматривает пять версий нападения на Михайлика, в том числе хулиганство.