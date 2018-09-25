Нападение на одесского активиста Михайлика было спланировано - полиция

Задержанные в Одессе иностранцы подозреваются в покушении на убийство одесского активиста Олега Михайлика, заказчик преступления устанавливается.

В ГУ Национальной полиции в Одесской области сообщили, что задержанными оказались трое граждан иностранного государства (33, 35 и 41 года), которые длительное время проживают в Украине на основании временных справок на жительство.

В Одессе задержанные мужчины арендовали квартиры. Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на их причастность к совершению нападения. У одного из фигурантов нашли огнестрельное оружие.

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По данным следствия, нападение на активиста не было спонтанным, поскольку за ним длительное время велось наблюдение. На данный момент правоохранители устанавливают связи задержанных лиц, чтобы установить, кто мог быть заказчиком нападения.

Иностранцы задержаны до избрания судом меры пресечения. Им инкриминируют ст. 15 (Покушение на совершение преступления) и ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Уже трем лицам подготовлено подозрения по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мы будем обращаться в суд с мерой пресечения, причем безальтернативной к залогу", - отметил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Напомним, что 25 сентября правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.

Один из них Торнике Нагладзе (он же Герасин Торнике), по данным местных СМИ, является лидером серьезной преступной группировки. Его после задержания госпитализировали в больницу. В полиции не объяснили госпитализацию. В то же время адвокат задержанного заявил, что Торнике стало плохо, когда он пришел в отделение полиции в связи с сообщением о его розыске.

22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активистов Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.