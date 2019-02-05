Нападение на Михайлика: полиция продлила срок охраны активиста
Национальная полиция продлила срок охраны активиста Олега Михайлика, на которого было совершено покушение.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Мероприятия по охране продлили, несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанной в его присутствии женой, - об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его безопасности.
Напомним, что 22 сентября 2018 года в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.
25 сентября 2018 года правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.
Один из них Торнике Нагладзе (он же Герасин Торнике), по данным местных СМИ, является лидером серьезной преступной группировки.
11 января 2019 года Михайлика прооперировали в Мюнхене.