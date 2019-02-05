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Нападение на Михайлика: полиция продлила срок охраны активиста

Сегодня, 20:54
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Ostap Yednak via Facebook

Олег Михайлик

Национальная полиция продлила срок охраны активиста Олега Михайлика, на которого было совершено покушение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мероприятия по охране продлили, несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанной в его присутствии женой, - об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его безопасности.

Напомним, что 22 сентября 2018 года в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.

25 сентября 2018 года правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.

Один из них Торнике Нагладзе (он же Герасин Торнике), по данным местных СМИ, является лидером серьезной преступной группировки

11 января 2019 года Михайлика прооперировали в Мюнхене.

Теги:   Активисты Полиция Одесса

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