Нападение на Михайлика: полиция продлила срок охраны активиста Сегодня, 20:54 265 Цей матеріал також доступний українською Ostap Yednak via Facebook Олег Михайлик Ostap Yednak via Facebook

Национальная полиция продлила срок охраны активиста Олега Михайлика, на которого было совершено покушение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мероприятия по охране продлили, несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанной в его присутствии женой, - об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его безопасности.

Напомним, что 22 сентября 2018 года в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.



25 сентября 2018 года правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.

Один из них Торнике Нагладзе (он же Герасин Торнике), по данным местных СМИ, является лидером серьезной преступной группировки.

11 января 2019 года Михайлика прооперировали в Мюнхене.