Нападение на табор ромов в Одесской области: Европейский суд обязал Украину выплатить компенсацию пострадавшим

Европейский суд по правам человека по итогам рассмотрения дела Бурля и другие против Украины обязал украинские власти выплатить компенсации ромам, пострадавшим в результате погрома табора в Одесской области в 2012 году.
Как сообщает DW, суд признал украинские власти соответственными за погром табора ромов в селе Петровка Ивановского района Одесской области. Причиной погромов стало убийство 17-летнего местного жителя во время драки на сельской дискотеке. В убийстве несовершеннолетнего обвинили молодого рома. После этого большинство жителей села потребовали выгнать ромскую общину, а сельсовет и правоохранители их поддержали. Толпа людей разгромила дома ромов.
Суд признал ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека и обязал Украину выплатить 12 пострадавшим компенсации в сумме 11 тысяч евро и еще пяти - по 9 тысяч евро. Аргументы украинского правительства о нехватке доказательств ответственности государства ЕСПЧ отклонил.
Последний громкий погром произошел в Одесской области в селе Лощиновка в 2016 году. Тогда 20-летнего представителя общины ромов обвинили в убийстве и изнасиловании ребенка. После этого жители села выгнали ромов.
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