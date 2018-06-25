Нападение на табор ромов: семья погибшего боится забрать его тело

Семья погибшего при нападении на табор ромов во Львове Давида Папа очень напугана и боится забрать его тело, заявил правозащитник и глава общественной организации Рома Украина Тарнипе Николай Юрченко.

"Они напуганы, они собираются домой [Ужгородский район Закарпатской области]. По погибшему - его семья вообще боится приехать сюда, чтобы его забрать", - заявил он в комментарии Громадському.

Смотрите также 15 ножевых ран. Председатель ромской организации рассказал подробности убийства под Львовом

По словам Юрченко, погром ромского лагеря был не просто убийством, а - пыткам. "По словам потерпевшего, как он нам сегодня сказал, он стоял на коленях и просился, а его ножом шпыняли. Пять раз так", - рассказал правозащитник.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

Смотрите также Агрессия с трагическим финалом. Пять нападений на ромов в Украине за последние два месяца

Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет (по разным версиям от семи до девяти человек). Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.