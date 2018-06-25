Нападение на табор ромов: двух подозреваемых взяли под стражу

Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал на два месяца двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на ромский табор.

Как передает ZAXID.NET, 17-летнего Даниила и 16-летнего Олега взяли под стражу без права внесения залога. Им инкриминируют хулиганские действия с тяжелыми последствиями (статья 296 УК).

Судебное заседание прошло за закрытыми дверями, без присутствия представителей медиа, поскольку подозреваемые являются несовершеннолетними.

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Адвокат одного из подозреваемого Виктор Пономаренко считает меру пресечения слишком суровой, поэтому намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

"Подзащитный несовершеннолетний. Да, ошибся, пошел, с его точки зрения или с их, наводить порядок, но таким способом этого делать нельзя. Надеюсь, что он это уже понял", - добавил он.

Дела в отношении других участников нападения будут рассматривать завтра.

Напомним, в ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет (по разным версиям от семи до девяти человек). Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.