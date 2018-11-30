Нападение на Гриценко в Одессе: полиция задержала пять человек

Полиция опознала пять нападавших на Гриценко

Полиция задержала пятерых человек, которые напали на лидера партии гражданская позиция Анатолия Гриценко.

Об этом сообщил министр внутренних дела Арсен Аваков.

"Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", - написал он в Facebook.

Аваков добавил, что полиция будет пресекать все попытки сорвать выступления кандидатов в президенты или в парламент независимо от степени оппозиционности политиков к нынешней власти.

Напомним, что в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и устроили потасовку с его сторонниками. Во время столкновения пострадал один из членов партии.

Сам Гриценко заявлял, что организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены.