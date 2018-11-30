Нападение на Гриценко в Одессе: полиция задержала пять человек

Полиция задержала пятерых человек, которые напали на лидера партии гражданская позиция Анатолия Гриценко.
Об этом сообщил министр внутренних дела Арсен Аваков.
"Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", - написал он в Facebook.
Аваков добавил, что полиция будет пресекать все попытки сорвать выступления кандидатов в президенты или в парламент независимо от степени оппозиционности политиков к нынешней власти.
Напомним, что в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и устроили потасовку с его сторонниками. Во время столкновения пострадал один из членов партии.
Сам Гриценко заявлял, что организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены.
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