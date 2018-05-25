Нападение на фанатов Ливерпуля в Киеве: полиция открыла уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (групповое хулиганство) по факту драки в центре Киева, в результате которого пострадали болельщики футбольного клуба Ливерпуль.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В рамках уголовного производства будут установлены все обстоятельства конфликта.
Сейчас правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы дать их действиям правовую оценку.
Ранее СМИ сообщили, что около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский.
Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезов головы и шеи.
Впоследствии в полиции рассказали, что правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской.
Также в управление полиции были доставлены двое пострадавших иностранцев.
Задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а потерпевшие отказались от написания заявлений.
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