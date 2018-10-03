Нападение на дом юристов в Печерском районе Киева: СМИ узнали о личности мужчины, погибшего во время перестрелки с полицией

Мужчина, который погиб во время перестрелки с полицией в Печерском районе Киева, где ограбили дом юристов, работал в частной охранной фирме, пишет ТСН со ссылкой на рассказ его жены Оксаны.
По ее словам, вместе с Михаилом они прожили 13 лет. Раньше он был военным разведчиком, в 2014 году проходил службу в АТО на Донбассе.
В день, когда произошел грабеж, он заступил на дежурство.
- Читайте также: Раненый полицейский, убитый преступник и граната. Что известно о разбойном нападении на частный дом в центре Киева
"Он сказал, что пошел на работу. Какая охранная фирма, я не помню", - рассказал Оксана.
Она утверждает, что на следующий день после инцидента мужчина писал ей СМС, однако они не сохранились.
Оксана также отказывается верить, что ее муж причастен к нападению.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 октября в центре Киева было совершено нападение на дом, где живут юрист и судья. Злоумышленники ранили мужа судьи и забрали деньги.
Вскоре после этого злоумышленники столкнулись с экипажем патрульной полиции, открыли по полицейским огонь и бросили в них гранату. Один из полицейских получил ранения.
Полицейские нашли труп мужчины с огнестрельными ранениями в лесополосе вблизи места перестрелки. Тело может принадлежать одному из злоумышленников, которые стреляли в правоохранителей.
Сейчас идет розыск второго преступника.
Комментарии
Правила комментирования