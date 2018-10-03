03 октября 2018, среда

Нападение на дом юристов в Печерском районе Киева: СМИ узнали о личности мужчины, погибшего во время перестрелки с полицией

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Тело мужчины нашли после перестрелки грабителей с полицией
Фото: Информатор

Тело мужчины нашли после перестрелки грабителей с полицией

Мужчина, который погиб во время перестрелки с полицией в Печерском районе Киева, где ограбили дом юристов, работал в частной охранной фирме, пишет ТСН со ссылкой на рассказ его жены Оксаны.

По ее словам, вместе с Михаилом они прожили 13 лет. Раньше он был военным разведчиком, в 2014 году проходил службу в АТО на Донбассе.

В день, когда произошел грабеж, он заступил на дежурство.

"Он сказал, что пошел на работу. Какая охранная фирма, я не помню", - рассказал Оксана.

Она утверждает, что на следующий день после инцидента мужчина писал ей СМС, однако они не сохранились.

Оксана также отказывается верить, что ее муж причастен к нападению.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 октября в центре Киева было совершено нападение на дом, где живут юрист и судья. Злоумышленники ранили мужа судьи и забрали деньги.

Вскоре после этого злоумышленники столкнулись с экипажем патрульной полиции, открыли по полицейским огонь и бросили в них гранату. Один из полицейских получил ранения.

Полицейские нашли труп мужчины с огнестрельными ранениями в лесополосе вблизи места перестрелки. Тело может принадлежать одному из злоумышленников, которые стреляли в правоохранителей.

Сейчас идет розыск второго преступника.

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