05 октября 2018, пятница

Нападение на депутата Гусовского: всем 19 задержанным объявили подозрение

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Полиция рассматривает три версии нападения на Сергея Гусовского

Полиция рассматривает три версии нападения на Сергея Гусовского

Полиция Киева сообщила о подозрении всем 19 задержанным по факту нападения на депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского.

Как сообщили столичные правоохранители, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Следствие рассматривает три версии нападения на Гусовского: его общественная деятельность, депутатская деятельность и политическая, связанная с его выходом из фракции Самопомич и вступлением в депутатскую группу Киевская команда.

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Напомним, что 4 октября депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского облили зеленкой и ударили по голове. Это произошло перед голосованием за эко-парк Осокорки и прекращение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой площади.

В результате нападения были задержаны 19 человек.

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