Нападение на депутата Гусовского: всем 19 задержанным объявили подозрение

Полиция Киева сообщила о подозрении всем 19 задержанным по факту нападения на депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского.
Как сообщили столичные правоохранители, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Следствие рассматривает три версии нападения на Гусовского: его общественная деятельность, депутатская деятельность и политическая, связанная с его выходом из фракции Самопомич и вступлением в депутатскую группу Киевская команда.
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Напомним, что 4 октября депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского облили зеленкой и ударили по голове. Это произошло перед голосованием за эко-парк Осокорки и прекращение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой площади.
В результате нападения были задержаны 19 человек.
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