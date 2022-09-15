Мужчина, который избил беженок из Изюма во Франции, также оказался украинцем
Нападавшему было предъявлено обвинение в насилии при отягчающих обстоятельствах (Фото:Volodymyr Kogutyak/Facebook)
Мужчина, который избил двух украинских беженок из Изюма во Франции, оказался украинцем. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Ниццы.
В среду вечером, 14 сентября, мужчине было предъявлено обвинение в насилии при отягчающих обстоятельствах, и ему запретили покидать Францию.
По данным прокуратуры Ниццы, обвиняемый, которого пострадавшие назвали россиянином, на самом деле является украинцем. Его будут судить 17 ноября в исправительной палате суда Ниццы.
«Во время допроса после задержания подозреваемый, также украинского происхождения, признал свои насильственные действия, при этом преуменьшив их», — говорится в сообщении прокуратуры.
12 сентября стало известно, что во Франции избили двух украинских беженок из Изюма.
Девушки утверждали, что нападавший был россиянином и напал на них из-за украинской музыки, которую они слушали.
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