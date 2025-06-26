Нацгвардия отреагировала на избиение военного Азова Андрея Кориневича в Ивано-Франковске

Майор бригады Азов Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него напали военные 3-й ОШБ (Фото: Андрей Кориневич / Facebook)

Нацгвардия Украины осудила и назвала неприемлемым нападение на офицера 12-й бригады специального назначения Азов Андрея Кориневича , которое произошло в Ивано-Франковске 13 июня. Об этом говорится в заявлении НГУ в четверг, 26 июня.

«Национальная гвардия Украины осуждает любые противоправные действия, в частности, в отношении военнослужащих, независимо от их места службы, званий или принадлежности к подразделениям», — сказано в заявлении.

Правоохранители уже установили всех причастных к нападению на офицера, продолжаются следственные действия. В Нацгвардии убеждены, что виновные понесут ответственность.

Также в сообщении подчеркнули необходимость сохранения уважения между военнослужащими различных подразделений и напомнили, что у Сил обороны общий враг — это Россия.

Национальная гвардия продолжит сотрудничать с правоохранителями для установления всех обстоятельств происшествия.

23 июня майор 12-й бригады спецназначения Азов Андрей Кориневич с позывным Корень сообщил, что в Ивано-Франковске 13 июня на него напали двое мужчин в масках, его избили телескопическими дубинками и применили слезоточивый газ.

Он также заявил, что полиция установила личности нападавших, которыми оказались военные 3-й ОШБ, «тесно связанные с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким».

25 июня Специализированная прокуратура подтвердила, что нападавшими являются военные, им сообщили о подозрениях по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УКУ).

Андрей Кориневич служит в бригаде Азов с 2015 года. Он пережил российский плен и теракт в Еленовке. В 2023 году Кориневич участвовал в контрнаступлении на Ореховском направлении. С мая 2024 года — занимается рекрутингом в Ивано-Франковской области.