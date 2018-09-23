Нападение на активиста в Одессе квалифицировали как покушение на убийство

Пресс-служба полиции Одесской области сообщает, что нападение на политического активиста Олега Михайлика было квалифицировано как покушение на убийство.

“Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц злоумышленников. Событие квалифицировано как покушение на убийство”, - сообщили в полиции.

Напомним, 22 сентября на улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров политсилы Сила Людей Олега Михайлика.