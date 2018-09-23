23 сентября 2018, воскресенье

Нападение на активиста в Одессе квалифицировали как покушение на убийство

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На месте происшествия работает полиция

На месте происшествия работает полиция

Пресс-служба полиции Одесской области сообщает, что нападение на политического активиста Олега Михайлика было квалифицировано как покушение на убийство.

“Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц злоумышленников. Событие квалифицировано как покушение на убийство”, - сообщили в полиции.

Напомним, 22 сентября на улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров политсилы Сила Людей Олега Михайлика.

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