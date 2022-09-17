«Россия заплатит». Нанесенный Бородянке ущерб оценивается почти в $150 млн — KSE 17 сентября, 16:02 Разрушенная оккупантами Бородянка (Фото:Gleb Garanic / REUTERS)

В результате войны поселку Бородянка Киевской области нанесен ущерб на почти 150 млн долларов. Соответствующие данные обнародовала Киевская школа экономики (KSE Institute).

В начале полномасштабного вторжения России в поселке велись ожесточенные бои. В результате центральная улица превратилась в руины — уничтожены многоэтажки, дорожное покрытие, повалены деревья и сожжены авто.

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В Бородянке разрушены и повреждены 1534 здания, из которых большая часть — это дома жилого фонда. Сумма ущерба, нанесенного жилому фонду и приусадебным застройкам, составляет $95 млн. За время войны в селе разрушений понесли 404 частных и 55 многоквартирных домов, 8 таунхаусов, 477 хозяйственных построек, 198 гаражей и 5 теплиц.

На втором месте по сумме ущерба — социальная инфраструктура. По оценкам экспертов из-за разрушения 176 социальных объектов поселка понесли убытки на $24,4 млн. В Бородянке во время войны было повреждено 7 медучреждений и 10 учебных заведений на $6,8 млн.

Оценка нанесенного ущерба в Бородянке / Фото: KSE

Еще на $21,4 млн российская армия нанесла ущерб промышленной инфраструктуре Бородянки. В общей сложности разной степени разрушений подверглись 198 зданий. Среди поврежденных объектов активы таких предприятий, как Альфапресс Интер, Балис, Техно Органика, Мишель.

В Бородянке также уничтожены почти все ключевые здания административной инфраструктуры — 6 из 8 правительственных и админзданий, отделение полиции, 2 из 4 почтовых отделений, 2 пожарные станции. Эти убытки оцениваются в $7,6 млн.

В KSE Institute отмечают, что оценка потерь поселка Бородянка осуществлялась на основе данных из оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Россия заплатит. Все подсчеты осуществлены в соответствии с курсом доллара по состоянию на 1 января 2022 года.

Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявлял, что на восстановление Украины после полномасштабной войны может потребоваться от 750 млрд до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов).

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