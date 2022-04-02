НАН Украины разорвала сотрудничество с Российской академией наук 2 апреля, 16:27 Цей матеріал також доступний українською НАН (Фото:Национальная академия наук Украины via Facebook)

Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с Российской академией наук (РАН).

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Об этом сообщили в пресс-службе НАН.

«НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук, Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова, Московским физико-техническим институтом», — говорится в сообщении.

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Также ученые НАН Украины, избранные Российской академией наук иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН коллективное заявление о своем выходе из состава иностранных членов.

«Относительно иностранных членов НАН Украины, поддержавших преступные действия руководства РФ, президиум НАН Украины на своем заседании 17 марта 2022 поручил отделениям Академии внести на рассмотрение очередного Общего собрания представление об исключении этих лиц из состава иностранных членов НАН Украины в порядке, определенном Уставом НАН Украины», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Национальной академии отметили, что деятели российской науки, культуры, российские государственные и общественные деятели, поддержавшие вооруженную агрессию РФ против Украины, будут лишены звания Почетный доктор Национальной академии наук Украины.

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