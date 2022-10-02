«Долго мурыжили». Наместника Киево-Печерской лавры проверяли на границе: он отрицает вывоз церковных ценностей 2 октября, 17:35 Настоятель Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) (Фото:Скриншот видео Лавра. Путь спасения/YouTube)

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) прокомментировал информацию о том, что его якобы задержали на границе, когда митрополит УПЦ пытался вывезти из Украины церковные ценности.



В видео, опубликованном на YouTube 2 октября, Павел говорит, что уехал в Молдову, у него были определенные сложности при пересечении границы, но отрицает вывоз ценностей.

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По словам митрополита, он выехал за границу, чтобы «пройти диагностику», а с собой вез три иконы из церковного магазина, «не имеющие исторической и культурной ценности».

Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что на границе его "долго мурыжили" — проверка длилась шесть часов. Это якобы произошло из-за поступившей правоохранителям жалобы. По его словам, на таможенном пункте его «завели в какой-то гараж» и заставили открыть все чемоданы. В конце концов, митрополита УПЦ пропустили.

Украинская правда со ссылкой на источники в ГПСУ и правоохранительных органах сообщила, что Лебедь пересек границу с Молдовой в конце сентября, а контролирующие службы к его багажу претензий не имели.

Он заявил, что этой информацией к нему снова хотят приковать внимание, а привлекать к ответственности его не за что.



Митрополит УПЦ Павел (Лебедь) возглавляет Лавру более 20 лет. За это время он не раз попадал в громкие скандалы, ссорился с журналистами, нарушал дорожные правила на подаренном Mercedes и был депутатом Киевсовета от Партии регионов.

