Нам нужен праздник без ненависти. Шестеро украинцев рассказали, почему они идут на Марш равенства Сегодня, 07:33 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук Участники и участницы прошлогоднего Марша равенства в Киеве Наталья Кравчук

23 июня в Киеве пройдет традиционный Марш Равенства в поддержку прав и свобод людей ЛГБТ+. Это мирная демонстрация



В прошлом году Марш равенства собрал несколько тысяч участников из разных городов Украины. Несмотря на то, что представители праворадикальных сообществ предпринимали попытки сорвать шествие, в целом, Марш прошел спокойно и по плану.



Репортер НВ Саша Горчинская расспросила украинцев, которые собираются на Марш равенства в этом году, зачем они туда идут и что значит это мероприятие для них лично.

Дарья Мангуби, 28 лет, продюсер на радио, фотограф семьи ресторанов Димы Борисова

Нам всем нужен прайд, нам нужен праздник без ненависти. Пойду на прайд в Киеве в первый раз, но я была на фантастически масштабном прайде в Тель-Авиве, это была лучшая вечеринка! Пойду вместе со своим мужчиной и друзьями, знаю, что мы встретим там кучу знакомых лиц и отлично проведём время. Мы же все такие прогрессивные, каждый имеет право веселиться и гордиться собой, при этом чувствовать себя безопасно.

Фото: Дарья Мангуби via facebook

От этого не меняется ориентация или ценности, это как Новый год, только лучше. И каждый раз, когда будет появляться желание ограничить чью-то свободу, вспоминайте, как сами бы себя вели, если бы вам что-то запрещали, что вы любите всем сердцем.

Марта,* 28 лет, финансовый аналитик

Мое отношение к ЛГБТ+ всегда было позитивно-нейтральным: не осуждала, не возвышала. Разве что меня умиляли целующиеся на улице пары лесбиянок, т.к. понимала, что для них это, скорее всего, смелый шаг (кстати, открытых гей-пар за 10+ лет в Киеве так и не наблюдала).

Для меня личная жизнь любого человека, вне зависимости от его сексуальных предпочтений — это только его дело

Для меня личная жизнь любого человека, вне зависимости от его сексуальных предпочтений — это только его дело. И такая моя позиция мне казалось нормой и что так думают все. Но, как показали последние пару лет и прошлогодний марш — это далеко не так для большинства людей. И только сейчас я поняла, что это проблема, что она существует.

Будучи немного «не такой» в понимании большинства — с недавних пор практикую БДСМ), я поняла, что эта проблема — вмешательства — может коснуться и меня. Поэтому главный посыл: «Не лезь не в свое дело».

Да, можно высказывать это лично. Но один в поле не воин, поэтому — марш.

*Имя изменено по просьбе героини

Крис Бриллинг, 34 года, маркетолог и квир-активист

В этом году я впервые иду на Марш Равенства, хотя в ЛГБТ-активизме уже около двух лет. Я не скрываю своей «нестандартной» гендерной идентичности и сексуальности, несмотря на то, что в нашей стране это все еще опасно. Вот против этой опасности, против религиозных фанатиков и националистов, за свою свободу и жизнь я выхожу на Марш.

Фото: Крис Бриллинг via facebook

Киевпрайд — это для меня, в первую очередь, акция о видимости. Так мы заявляем о себе, говорим, что мы есть, существуем, и с нами не нужно мириться или терпеть. Мы просто есть, и от этого уже никуда не деться.

И тысячи людей на шествии Киеврпрайда — это тоже украинцы, как и те, кто любит говорить от лица всей нации.

Игорь Кукурика, 27 лет, банковский сотрудник

Впервые решил пойти в 2016-м, когда нацики объявили, что устроят кровавую кашу на месте Марша. Я тогда решил, что хватит боятся и нужно идти, потому что, чем больше нас будет тем им будет сложнее разогнать. К счастью все обошлось.

Фото: Игорь Кукурика via facebook

С тех пор ежегодно принимаю участие, потому что Украина — светская страна и право на собрание мое законное, церковь вообще не должна диктовать свои условия, а если кому-то что-то не нравится — пусть об этом говорит у себя дома, за закрытой дверью.

У меня много друзей и знакомых среди ЛГБТ+.

Ирина Земляна, 32 года, эксперт и тренер по безопасности Института массовой информации

Это уже не первый мой прайд. У меня есть много друзей среди ЛГБТ-сообщества. Мой лучший друг, Богдан Глоба, был вынужден выехать в США из-за непринятия ЛГБТ+ в Украине.

Поэтому для меня важно сделать все, чтобы ЛГБТ+сообщество в Украине могло чувствовать себя комфортно. Мне также важно чувствовать себя комфортно с тем, как будут воспринимать моих друзей. Это влияет на мою жизнь, я тоже чувствую, как им не комфортно находиться в нашем не толерантном украинском сообществе. Они не могут публично проявлять себя такими, как есть.

Фото: Ирина Земляна via facebook

Особенно важно, чтобы видимыми были не только сами ЛГБТ+, но и гетеросексуальные люди, которые толерантны к ЛГБТ+. Им также важно публично показывать свою позицию. Ведь в обществе часто думают, что есть некий тренд — не воспринимать ЛГБТ+. И чем больше будет людей, которые публично заявят о своей поддержке ЛГБТ+, тем больше шансов, что эти тренды в обществе изменятся.

Поэтому критично важно выходить на Марш равенства всем, не только представителям сообщества ЛГБТ+.