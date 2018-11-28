Налоги и таможня отдельно. Какой будет новая концепция Государственной фискальной службы

Министерство финансов Украины собирается утвердить новую концепцию Государственной фискальной службы. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Разделение на два ведомства
В частности, обсуждается разделение ведомства на таможенную и налоговую службы, заявила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, утверждение данной концепции будет обсуждать Кабинет Министров на следующей неделе. После этого начнется конкурс на руководителей служб и внесения изменений в законодательство, добавила Маркарова.
Маркарова добавила, что перевыполнение таможенных поступлений, которые заложены в государственном бюджете на следующий год на уровне 10%, будут использованы на закупку оборудования и на процесс реформирования, в том числе - оплату труда.
Объединение как реализация коррупции
Как пояснил бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, объединения таможни и налоговой состоялось в 2012 году. Тогда это было сделано для реализации коррупционных схем так называемой молодой команды Януковича. Раздел ДФС на две части - это правильный шаг новоизбранного министра, добавил эксперт.
Оцифровать формат администрирования
Это уже 11 попытка реформирования ГФС за последние 5 лет. Пока что ни одной не удалось побороть коррупцию в этом ведомстве, рассказал старший аналитик Институт социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин. По его словам, объединенная модель присутствует и в других странах мира, даже в Великобритании. Все зависит от того, кто займет руководящие должности, добавил Черкашин.
"Цифровая революция должна произойти в ГФС. Элементы администрирования налогов, сопровождающиеся персональным контактом налоговика и бизнеса, должны быть оцифрованы. Все это можно делать дистанционно, через интернет - предворительные заявления, электронные декларации. Это все медленно происходит", - сказал Черкашин.
В январе этого года Кабинет Министров отменил решение о реорганизации ГФС и концепции реформирования ведомства. Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал принятую в 2017 году концепцию реформирования ГФС бессодержательной.
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