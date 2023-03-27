Налоговика со «списком желаний» уволили после скандала, она подала в суд 27 марта, 16:55 Оксана Датий (Фото:Вгороде)

Исполняющий обязанности главы налоговой службы Киева Оксану Датий уволили со службы после публичных обвинений в коррупции от Госбюро расследований. Она обжалует увольнение в суде.

В постановлении суда говорится, что 6 февраля в Государственной налоговой службе издали приказ об увольнении Датий. 9 февраля он был объявлен.

Через месяц, 9 марта, чиновница подала в суд. Датий требует отменить увольнение, возобновить ее на госслужбе и выплатить компенсацию заработка за «вынужденный прогул».

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13 марта суд оставил иск Датий без движения из-за того, что она неправильно его оформила. Женщине дали 10 дней для устранения ошибок.

Исправила ли она свой иск — пока в реестре не указано. В решении суда не описано, на основании чего Датий уволили.

1 февраля в ГБР заявили, что Датий за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий. По оценкам экспертов, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.