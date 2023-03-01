Не только 2%. Когда и какие льготы планируют отменить для ФЛП 1 марта, 16:17 Комитет ВРУ поддерживает отмену некоторых налоговых льгот во время войны с 1 июля (Фото:RODNAE Productions/pexels)

20 февраля состоялось заседание Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Было принято решение рекомендовать ВРУ принять за основу правительственный законопроект об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

Законопроект № 8401 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, предусматривает выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 08.12.2022, согласно которому, среди прочего, Украина взяла на себя обязательство скорейшего восстановления довоенного состояния налоговой политики. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ, Даниил Гетманцев.

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Какие льготы будут отменены до 1 июля 2023 года

Путем внесения изменений в НКУ, Закон о ЕСВ и Закон о РРО предложено установить, что отдельные нормы действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года, в частности:

возможность для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;

возможность для ФЛП — плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;

остановка проведения документальных проверок;

остановка течения сроков ( сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы; неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;

неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ;

неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования РРО/ПРРО.

Кроме того, законопроектом предусмотрено:

установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, возобновленных или начатых с 01 июля 2023 года и завершенных до дня прекращение или отмена военного, чрезвычайного положения на территории Украины, штрафные ( финансовые) санкции ( штрафы), начисленные в размере такого налогового обязательства, отменяются, а пеня не начисляется. В то же время сумма уплаченного налогового обязательства не подлежит обжалованию; возобновление запрета на работу ПРРО в режиме офлайн без выданного диапазона фискальных номеров; изменение определения даты отнесения к налоговому кредиту сумм НДС по операциям по поставке услуг нерезидентом на таможенной территории Украины; урегулирование вопроса налогообложения налогом на прибыль предприятий переходных операций по отгрузке ( предоставление) товаров ( работ, услуг), которые были начаты в период уплаты единого налога и завершены в период уплаты налога на прибыль предприятий с целью устранения двойного налогообложения таких операций этими налогами.