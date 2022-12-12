Налоговая подала в суд на Медведчука, требует взыскать почти 300 тысяч гривен долга

12 декабря, 17:49
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Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск Государственной налоговой службы к нардепу от запрещенной ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Среди требований иска — взыскать с Медведчука налоговый долг в размере более 290 тысяч гривен в пользу ГНС.

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В ночь 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали». Позже в СМИ появилась информация, что Медведчука с Марченко заметили в оккупированной Ялте.

https://www.youtube.com/watch?v=m3e2qgvDO_w&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Налоги Виктор Медведчук Окружной админсуд Киева Налоговая Оппозиционная платформа - За жизнь

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