Налоговая подала в суд на Медведчука, требует взыскать почти 300 тысяч гривен долга 12 декабря, 17:49 Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск Государственной налоговой службы к нардепу от запрещенной ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Среди требований иска — взыскать с Медведчука налоговый долг в размере более 290 тысяч гривен в пользу ГНС.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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В ночь 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.



В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали». Позже в СМИ появилась информация, что Медведчука с Марченко заметили в оккупированной Ялте.