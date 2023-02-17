В два шага. Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей
Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей (Фото:Mehaniq/depositphotos)
Находясь за границей, многие украинцы сталкиваются с проблемой восстановления утраченных или уничтоженных документов. Сейчас рассказываем, как можно получить карточку налогоплательщика, находясь не на территории Украины.
Что такое РНОКПП и карта налогоплательщика
1. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) – это десятизначный номер из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, необходимый каждому налогоплательщику для учета в налоговых органах. Лица, не желающие его получать по религиозным убеждениям, должны официально (в письменном виде) сообщить об этом. Предыдущие названия: индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и индивидуальный налоговый номер (ИНН).
2. Карточка налогоплательщика - документ, выдаваемый после регистрации в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и содержит следующие реквизиты:
- ФИО получателя;
- дату рождения;
- дату постановки на учет в налоговой;
- сам РНОКПП;
- подпись представителя и печать налогового органа.
Предыдущее название: справка о присвоении идентификационного номера.
Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей
Для получения карты налогоплательщика необходимо собрать соответствующие документы и направить их по почте по адресу Государственной налоговой службы Украины: 04053, Украина, г. Киев, Львовская площадь, 8.
Также в Ваших интересах в налоговый орган может обратиться представитель на основании доверенности, выданной в установленном законом порядке (нотариальная доверенность/доверенность выдана дипломатическим учреждением Украины за границей/доверенность выдана иностранным уполномоченным органом и легализована в установленном законом порядке).
Для получения карты налогоплательщика, находясь за границей, требуются следующие документы:
Для восстановления утраченной или уничтоженной карты:
- заполненное заявление по форме №5ДР;
- копия паспорта с четким изображением документа.
В случае получения в первый раз:
- заполненная учетная карточка физического лица — налогоплательщика по форме № 1ДР, одновременно служащая заявлением;
- копия паспорта с четким изображением документа.
В случае получения впервые до 14 лет:
- заполненная учетная карточка физического лица — налогоплательщика по форме № 1ДР, одновременно служащая заявлением;
- копия свидетельства рождения ребенка;
- копия паспорта заявителя с четким изображением документа.
Если в ваших интересах обращается представитель, то дополнительно должны быть поданы:
- документ, удостоверяющий личность представителя;
- оригинал доверенности и ее копии.
Подпись физического лица на форме должна быть удостоверена дипломатическим учреждением или компетентным органом иностранного государства. Если какой-либо из подаваемых документов, выданный на иностранном языке, к нему необходимо добавить заверенный в установленном законодательством порядке перевод на украинский язык и его копию.
Получить карту налогоплательщика можно:
- через зарубежное дипломатическое учреждение Украины по вашему местонахождению за границей;
- по письменному ходатайству — по указанному вами адресу за границей.
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