С 1 марта перестает действовать налоговая амнистия

28 февраля, 10:01
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По состоянию на 13 февраля 2023 года в рамках налоговой амнистии было задекларировано 6,2 млрд грн (Фото:Myriams-Fotos / Pixabay.com)

По состоянию на 13 февраля 2023 года в рамках налоговой амнистии было задекларировано 6,2 млрд грн (Фото:Myriams-Fotos / Pixabay.com)

1 марта истекает срок действия налоговой амнистии — возможности легализовать доходы, с которых на 1 января 2021 года не были уплачены налоги.

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 13 февраля 2023 года в рамках налоговой амнистии было задекларировано 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 379,5 млн гривен.

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За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн грн.

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Из задекларированных в рамках налоговой амнистии активов гражданин должен был уплатить сбор:

  • 5% стоимости валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированные) в Украине;
  • 9% стоимости валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов, находящихся за границей;
  • 2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций Украины.
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Вместе с декларацией следовало также представить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.

В случае уплаты необходимых сборов государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Контролирующие органы не будут проверять источники получения декларантом доходов, за счет которых были получены/приобретены задекларированные активы. Также гарантируется неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в единовременных добровольных декларациях, без соответствующего решения суда.

Срок действия налоговой амнистии был продлен Верховной Радой на полгода 16 августа 2022 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина налоговая амнистия

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