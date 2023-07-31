Что изменится для украинцев в августе: отмена единого налога в 2%, телефон для пополнения банковских карт и учения пилотов на F-16 31 июля, 14:18 Сюжет Люди в киевском метро во время воздушной тревоги, 26 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Рассказываем, каких изменений ждать украинцам в августе 2023 года.

Доплаты и надбавка к пенсиям

Пенсионерам, которым в августе исполнится 70, 75 или 80 лет с этого месяца начнут выплачивать возрастную надбавку.

Кроме того, ко Дню независимости Украины ветераны и жертвы нацистских преследований получат доплаты. Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

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Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

Речь идет о выплатах в размере от 450 до 3100 грн. Средства получат:

1. Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3100 грн;

II группы — 2900 грн;

III группы — 2700 грн.

2. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн.

3. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3100 грн.

4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились или не вышли замуж во второй раз — 650 грн.

5. Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1000 грн.

6. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.



Автоматическое продление выплат внутренне перемещенным лицам

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года автоматически продлят выплату помощи еще на шесть месяцев, до конца января 2024 года. Сумма этой помощи составляет

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

для других лиц — 2 тыс грн.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Выплаты не продлят внутренне перемещенным лицам, которые

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтвержденных документально. Такими причинами, в частности, могут быть служебная командировка или стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка;

вернулись на покинутое место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.



с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Завершение срока подачи заявок на помощь пострадавшим от подтопления вследствие подрыва Каховской ГЭС

Список граждан пострадавших от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, которые могут оформить единовременное пособие в сумме 5000 гривен, был расширен. Пострадавшие смогут получить эту сумму независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

Обратиться с заявлением в органы социальной защиты необходимо до 31 августа 2023 года (включительно). Вместе с заявлением нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность или єДокумент;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей.

Заявление можно подать в любом управлении социальной защиты.

Пострадавшие от подтопления отдельно могут получить единовременную денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции ООН и от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Продолжение приема заявок на денежную помощь от ООН

В августе в Украине будет продолжаться прием заявок на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Ее могут получить семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций, имеют доход менее 5400 грн на одного человека, а также относятся к следующим категориям:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях ( перечень может быть дополнен);

перечень может быть дополнен); люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства ( в том числе и из-за рубежа).



Также эти категории должны соответствовать критериям уязвимости, установленным УВКБ ООН. Это должна быть

семья, которая имеет только одного из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста ( 55 лет и старше);

55 лет и старше); семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями ( требуется документальное подтверждение).



Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на захист, который является партнером УВКБ ООН.

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2220 грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Дети внутренне перемещенных лиц, которые родились после 24 февраля 2023 года, смогут получать помощь

С 1 августа дети, которые родились у внутренних переселенцев после перемещения и их задекларированным местом жительства считалось место, куда переехали родители, смогут получать помощь от государства в размере 3000 грн, если родители получают помощь как ВПЛ.

Как и всем переселенцам, выплаты будут предоставлять в течение шести месяцев с возможностью продления на такой же срок для отдельных категорий переселенцев.

Регистрация на получение единовременного пособия украинкам, которых освободили из плена от Фонда Шептицкого

В августе освобожденные из плена украинские женщины могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых (примерно 90 тысяч гривен) от польского Фонда Шептицкого в рамках реализации программы поддержки украинских женщин, освобожденных из российского плена.

Подать заявку на помощь можно, заполнив электронную форму по ссылке — eu-submit.jotform.com/230891603400346.

Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года включительно или до завершения финансирования данной программы.

Также для освобожденных из плена украинок есть возможность за счет фонда осуществить отдыхо-реабилитационную поездку в Польшу.

Продолжение выплат на летнее оздоровление детей

В августе продолжит работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.

Помощь могут получить

семьи с детьми, которые имеют социальный статус;

дети с инвалидностью;

дети из многодетных семей в возрасте 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.



Отмена единого налога в 2%

С 1 августа 2023 года отменяется единый налог в 2%:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН автоматически будет переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматически будут восстановлены права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

плательщики, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, имеют право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом, в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года, такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года.



Возвращение налоговых проверок

С 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины документальные внеплановые проверки проводятся исключительно по обращению налогоплательщика или при условии существования определенного ряда оснований.

Проверки могут быть проведены при условии:

доступа, допуска к территориям, помещениям и другому имуществу, которые связанны с объектами налогообложения налогоплательщиков;

допуска к документам о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах и расходах, связанных с исчислением и уплатой налогов;

проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличных.



В противном случае проверки останавливаются до завершения действия обстоятельств, которые им мешают или устранения препятствий для проведения проверки по решению руководителя органа контроля.

Возвращаются и плановые проверки. Временно, на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения, в план-график проведения документальных плановых проверок, могут быть включены только налогоплательщики в сферах:

производства или реализации подакцизной продукции;

организации и проведения азартных игр в Украине ( игорный бизнес);

игорный бизнес); финансовых, платежных услуг.

Для пополнения банковских карточек через терминалы нужен будет телефон

Для внесения наличных на банковские карты через терминалы с 1 августа этого года нужно будет вводить номер телефона. Плательщик должен будет

ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;

получить на этот номер одноразовый пароль ( путем сообщения или с помощью телефонного звонка);

путем сообщения или с помощью телефонного звонка); ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Требования не касаются

оплаты коммунальных платежей ( квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана); оплаты билетов для железнодорожных перевозок ( включая пригородные);

включая пригородные); оплаты проезда в городском и пригородном транспорте ( включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте); оплаты маршрутных пассажирских перевозок;

пополнения проездных и транспортных карточек для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплаты налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Дополнительные выплаты некоторым категориям военных

Согласно законопроекту № 7141, некоторые украинские военные смогут получить дополнительные выплаты

Размер выплаты будет рассчитываться в кратном размере к минимальной заработной плате, установленной на январь календарного года — сейчас это 6500 грн. Помощь получат следующие категории военных:

6500 грн ( одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней ( полные 2 кавалера);

одна МЗП) — кавалерам ордена За мужество трех степеней полные 2 кавалера); 13000 грн ( две МЗП) — рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней ( полные рыцари);

две МЗП) — рыцарям ордена Богдана Хмельницкого трех степеней полные рыцари); 19500 грн ( три МЗП) — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Выплаты также получат члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры). Помощь будет выплачиваться в размере от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты.

Защита военных от коллекторов

В июле Верховная Рада Украины приняла законопроект № 7414, который защищает участников боевых действий, военнослужащих ВСУ от коллекторов.

Закон будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены. Банкам, небанковским учреждениям и коллекторам временно запрещается взимать с военных просроченные долги. Это касается

военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения:

военнослужащих Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;

военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лиц, находящихся в плену;

лиц, с которыми утрачена связь;

лиц, пропавших без вести.

Военные-срочники смогут перейти в категорию мобилизованных

Согласно постановлению Кабмина, с 1 августа срочники, срок службы которых закончился во время действия военного положения и был продлен сверх установленных сроков, и которые отслужили не менее полугода во время действия военного положения, могут быть переведены в категорию мобилизованных по желанию.

Замена некоторых паспортов на ID-карту

Владельцы украинского паспорта старого образца (паспорта-книжечки), которым в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года исполнилось 25 или 45 лет, должны до 1 августа вклеить в паспорт новое фото или при желании заменить его на ID-карту.

Если фотография не будет вклеена до 1 августа, паспорт подлежит обмену на ID-карту.

Для того, чтобы вклеить фото, следует обратиться с необходимым пакетом документов в:

территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины;

или в Центр предоставления административных услуг.

Сроки вклеивания фотографий в паспорт возобновили из-за отмены с 1 июля 2023 года карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

Новые категории украинцев, которые смогут получить кредиты по программе єОселя

В программе ипотечных кредитов єОселя смогут принять участие украинцы, не имеющие собственного жилья независимо от профессии.

Подать заявку по программе с августа смогут:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших ( умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших ( умерших) защитников и защитниц Украины;

умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших умерших) защитников и защитниц Украины; внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека ( одинокий человек) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.

Для новых участников программы будут действовать следующие условия:

фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;

первый взнос — от 20%;

срок кредитования — до 20 лет

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Начало обучения украинских пилотов на F-16

В августе в Дании должны начаться учения украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщал, что они будут проходить на датской авиабазе Скридструп.

В Румынии учебный центр будет расположен неподалеку от Фетешти, на авиабазе 86 Борча. Страна предоставит свою инфраструктуру, Нидерланды предоставят самолеты F-16, а Lockheed Martin через своего подрядчика Draken International будет осуществлять обучение пилотов.

Американская компания Draken International приобрела примерно 12 истребителей ВВС Норвегии и уже разместила вакансии о поиске пилотов-инструкторов F-16.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.