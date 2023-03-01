Декларационная кампания 2023. В случае получения международной помощи во время войны теперь следует подавать декларацию
В случае получения международной помощи во время войны теперь следует подавать декларацию (Фото:RODNAE Productions/pexels)
В случае получения помощи от иностранных государств и их государственных фондов, а также от иностранных компаний, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, физлицам следует задекларировать ее как индоходы без уплаты НДФЛ и ВЗ.
ГНС в Полтавской области отмечает, что с 1 января 2023 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2022 года.
За что нужно платить налоги
Подавать декларацию об имущественном положении и доходах (далее - налоговая декларация) за прошлый год и уплачивать соответствующие налоги и сборы - конституционный долг граждан и их личная поддержка государства, его финансовой безопасности и обороноспособности. К случаям, при которых налогоплательщики - физические лица обязаны самостоятельно исчислить суммы налога на доходы физических лиц (далее – налог) и военного сбора, подлежащие уплате в бюджет по результатам отчетного налогового года путем представления в налоговый орган налоговой декларации, установленных разделом IV НКУ, принадлежат:
- получение отдельных видов доходов от налоговых агентов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденных от налогообложения (пп. 168.1.3 НКУ) ( суммы задолженности, по которым истек срок позывной давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т.п.);
- получение доходов от лица, не являющегося налоговым агентом (от других физических лиц (резидентов или нерезидентов)) (пп. 168.2.1 НКУ) (наследство, подарки, от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмена) движимого и недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных Кодексом и т.п.);
- получение иностранных доходов (пп. 170.11.1 НКУ);
- при получении доходов от предпринимательской деятельности физическими лицами - предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) (ст. 177 НКУ);
- при получении доходов от проведения независимой профессиональной деятельности лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность (ст. 178 НКУ);
- обретение статуса резидента Украины иностранцем (пп. 170.10.4 НКУ). Такие лица должны отразить в налоговой декларации доходы с источником происхождения в Украине и иностранные доходы.
Какие доходы не нужно декларировать
НКУ предусмотрены случаи, при которых налогоплательщик освобожден от представления налоговой декларации при получении доходов:
- от налоговых агентов, которые согласно разделу IV НКУ не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
- исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ;
- от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с этим разделом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ;
- в виде объектов наследства, которые согласно разделу IV НКУ облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 НКУ.
Обратите внимание, что физические лица — налогоплательщики — резиденты Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, согласно п. 27 подраздела 1 раздела XX Переходные положения НКУ, помощь, полученную от иностранных государств и их государственных фондов, а также от иностранных компаний, организаций, которые согласно законодательству соответствующей иностранной юрисдикции осуществляют благотворительную деятельность, декларируют как иностранные доходы, при этом налог на доходы физических лиц и военный сбор с таких сумм не определяют и не платят. То есть отмечают только получение таких средств, как доход без налога и сбора.
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