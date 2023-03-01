Декларационная кампания 2023. В случае получения международной помощи во время войны теперь следует подавать декларацию 1 марта, 16:21 В случае получения международной помощи во время войны теперь следует подавать декларацию (Фото:RODNAE Productions/pexels)

В случае получения помощи от иностранных государств и их государственных фондов, а также от иностранных компаний, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, физлицам следует задекларировать ее как индоходы без уплаты НДФЛ и ВЗ.

ГНС в Полтавской области отмечает, что с 1 января 2023 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2022 года.

За что нужно платить налоги

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Подавать декларацию об имущественном положении и доходах (далее - налоговая декларация) за прошлый год и уплачивать соответствующие налоги и сборы - конституционный долг граждан и их личная поддержка государства, его финансовой безопасности и обороноспособности. К случаям, при которых налогоплательщики - физические лица обязаны самостоятельно исчислить суммы налога на доходы физических лиц (далее – налог) и военного сбора, подлежащие уплате в бюджет по результатам отчетного налогового года путем представления в налоговый орган налоговой декларации, установленных разделом IV НКУ, принадлежат:

получение отдельных видов доходов от налоговых агентов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденных от налогообложения ( пп. 168.1.3 НКУ) ( суммы задолженности, по которым истек срок позывной давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т.п.);

пп. 168.1.3 НКУ) суммы задолженности, по которым истек срок позывной давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т.п.); получение доходов от лица, не являющегося налоговым агентом ( от других физических лиц ( резидентов или нерезидентов)) ( пп. 168.2.1 НКУ) ( наследство, подарки, от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже ( обмена) движимого и недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных Кодексом и т.п.);

от других физических лиц резидентов или нерезидентов)) пп. 168.2.1 НКУ) наследство, подарки, от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже обмена) движимого и недвижимого имущества, в случаях, предусмотренных Кодексом и т.п.); получение иностранных доходов ( пп. 170.11.1 НКУ);

пп. 170.11.1 НКУ); при получении доходов от предпринимательской деятельности физическими лицами - предпринимателями ( кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) ( ст. 177 НКУ);

кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) ст. 177 НКУ); при получении доходов от проведения независимой профессиональной деятельности лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность ( ст. 178 НКУ);

ст. 178 НКУ); обретение статуса резидента Украины иностранцем ( пп. 170.10.4 НКУ). Такие лица должны отразить в налоговой декларации доходы с источником происхождения в Украине и иностранные доходы.

Какие доходы не нужно декларировать

НКУ предусмотрены случаи, при которых налогоплательщик освобожден от представления налоговой декларации при получении доходов:

от налоговых агентов, которые согласно разделу IV НКУ не включаются в общий месячный ( годовой) налогооблагаемый доход;

годовой) налогооблагаемый доход; исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного ( выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ;

выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ; от операций продажи ( обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с этим разделом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ;

обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с этим разделом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ; в виде объектов наследства, которые согласно разделу IV НКУ облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 НКУ.

Обратите внимание, что физические лица — налогоплательщики — резиденты Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, согласно п. 27 подраздела 1 раздела XX Переходные положения НКУ, помощь, полученную от иностранных государств и их государственных фондов, а также от иностранных компаний, организаций, которые согласно законодательству соответствующей иностранной юрисдикции осуществляют благотворительную деятельность, декларируют как иностранные доходы, при этом налог на доходы физических лиц и военный сбор с таких сумм не определяют и не платят. То есть отмечают только получение таких средств, как доход без налога и сбора.