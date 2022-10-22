Над Николаевской областью ночью сбили 10 дронов Shahed-136

22 октября, 11:26
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Иранские дроны Shahed-136 (Фото:Mil.gov.ua/Wikipedia)

Иранские дроны Shahed-136 (Фото:Mil.gov.ua/Wikipedia)

Ночью субботы, 22 октября, в небе над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила 10 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

По его данным, еще один беспилотник был сбит над Кировоградской областью.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02BvEbGKX87AnDmaiXFSvNsPZeAbbXNS8xKJGgkKGa2PRfsnSSKDouSWdGVbJKQ5Ahl

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 070 своих военных, за минувшие сутки — 320. Кроме того, за сутки оккупанты потеряли самолет, шесть танков, пять артиллерийских систем.

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Инфографика: НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   ПВО Николаевская область Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136

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