Над Николаевской областью ночью сбили 10 дронов Shahed-136 22 октября, 11:26 Иранские дроны Shahed-136 (Фото:Mil.gov.ua/Wikipedia)

Ночью субботы, 22 октября, в небе над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила 10 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

По его данным, еще один беспилотник был сбит над Кировоградской областью.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 67 070 своих военных, за минувшие сутки — 320. Кроме того, за сутки оккупанты потеряли самолет, шесть танков, пять артиллерийских систем.

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Инфографика: НВ