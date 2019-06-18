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Накормила борщом: мать Кольченко рассказала о своем визите в российскую колонию к сыну

Вчера, 21:34
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Накормила борщом: мать Кольченко рассказала о своем визите в российскую колонию к сыну - фото

Радио Свобода

Александр Кольченко

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко Лариса Кольченко заявила, что во время свидания с сыном в российской колонии в Челябинской области накормила его фруктами и украинским борщом.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

«Хотелось ему разных вкусностей привезти. Привезла ему фруктов, из Крыма кое-что из продуктов, крымского лука. Он также сало просил. Вообще он очень соскучился по домашней еде. Конечно (готовила — ред) украинский борщ. Это заказ», — сообщила она.

По словам матери, Александр чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, однако сильно похудел.

Мать политзаключенного отметила, что кроме общего распорядка в колонии, Александр успевает заниматься самообразованием, читает книги по психологии и социологии.

«Он ходит в библиотеку в колонии, но в основном книги мы заказываем по интернет-магазинам. Там, конечно, проблема, туда их доставить, но последний раз мы передавали через правозащитников челябинских, потому что с посылкой не получилось, бандеролью их переслать», — рассказала она.

Напомним, что в июне мать Александра Кольченко вернулась с трехдневного свидания с сыном в колонии в Челябинской области России.

Александр Кольченко получил в РФ 10 лет строгого режима по обвинению в организации и участии в террористической организации, а также подготовке теракта на территории незаконно аннексированного Крыма.

Теги:   Политзаключенные Александр Кольченко

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