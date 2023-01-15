«На нас выходили криминальные авторитеты». Генерал-майор запаса СБУ — о наказании россиян вне суда и скандале с Арестовичем. Интервью 15 января, 21:01 Эксклюзив NV Последствия ракетного удара по жилому дому в Днепре (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В 2014—2015 годах, когда только начиналась российская агрессия на Донбассе, с СБУ связывались криминальные авторитеты, которым тоже не нравилось происходящее в этих областях, и предлагали свои услуги, рассказывает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун

Тогда правоохранители отказались от услуг уничтожения оккупантов, ведь считали, что справятся своими силами.

Однако сейчас, добавляет он, наказание военных преступников вне суда может стать реальностью.

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Что об этом скажут в Европе и должна ли СБУ заняться Арестовичем из-за его недостоверных заявлений, служащих Кремлю, Ягун рассказал в интервью Radio NV.

— В Днепре ракета Х-22 попала в многоэтажку. Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным заявил о том, что это украинское ПВО сбило ракету, ее обломок упал на этот дом и там взорвался. Конечно, это использовали наши враги. Мы увидели объяснение от Арестовича: он написал, что его товарищ, бывший ПВОшник шел по улице во время того, как это происходило в Днепре, услышал и сделал такой вывод. Эфир посмотрели 2 миллиона раз. Как вы оцениваете этот случай?

— Это экстраординарная ситуация. Во-первых, нужно всем в очередной раз объяснять, что Арестович никакого отношения к власти не имеет. Он действительно вне штата. Он, возможно, получает какую-то зарплату в карман, но это точно не государственная зарплата. И все, что он говорит, это он говорит от себя.

У него нет никакого доступа или допуска к государственной тайне. И люди, которые его слушают, наносят вред прежде всего самим себе. Да, он в свое время действительно сделал определенные положительные вещи — немного успокаивал общество. Но это успокоение, видите, во что вылилось? Успокоение может быть разным.

То, что произошло… У меня комментариев нет, потому что я смотрел, как эту информацию начали распространять, и кто именно распространял, в стране-агрессоре, и как они все это использовали. Это было просто ужасно.

— Должна ли СБУ заняться этим случаем? Может быть, провести беседу с господином Арестовичем? Это в компетенции Службы безопасности Украины?

— Да, это в компетенции Службы безопасности Украины, потому что это противодействие информационно-психологическому влиянию со стороны страны-агрессора, что входит в компетенцию одного из департаментов Службы безопасности Украины. Если они об этом забыли или не помнят, им нужно напомнить.

Я понимаю, что они немного ограничены в своих действиях в связи с тем, что это человек близкий к руководству государства, но я думаю, что как раз в этот момент нужно показать свою принципиальность, а не в каких-то других делах.

— Глядя на то, как сейчас государство строит свою информационную политику, как вы видите, куда помещается именно Арестович с Фейгиным?

— Очень трудный вопрос, потому что то, что касается информационного марафона, выхода в эфир определенных личностей, вызывает удивление. Но, наверное, нужно все же ставить перед государством вопрос, например, изменения самого формата марафона. Мы видим, что сами каналы стали приходить к этому. И ICTV создал параллельный канал, и 1+1, и другие каналы понимают, что не постоянно же держать людей на информационной игле, надо как-то разбавлять, это первое.

А во-вторых, у нас должна быть альтернативная информационная политика. Хорошо, у нас есть радиоканалы, в частности Radio NV, телевизионные каналы, которые внесли, возможно, если не альтернативное, то какое-то концептуально критическое мнение. Их выбросили из информационного массива. Это тоже неправильно.

Наверное, эта критическая масса и сыграла злую шутку с государственной информационной политикой. И теперь они вынуждены будут реагировать на то, что произошло с Арестовичем.

— Мне кажется, что Россия в последние дни пытается максимально посеять уныние среди украинцев. Мы видели, как они разгоняли тему Соледара и продолжают это делать. Под любой новостью, под любым роликом в ютубе о Соледаре сразу появляются тысячи кремлеботов, которые пишут, что там тысячи погибших украинцев в окружении и так далее. Трагедию в Днепре также «смакуют», Арестович еще им помогает в этом. Мне показалось, что не было обмена пленными для того, чтобы не было позитивных новостей в этот день, что это часть информационной войны. Соглашаетесь ли вы с этим? Или я много себе придумал?

— Думаю, это просто совпадение. Потому что об обмене пленных говорилось давно: договаривались о «рождественском», затем перенесли его на 14 [января]. Там должны были быть определенные моменты, связанные с ситуацией, которую обсуждали в Турции. Поэтому я думаю, скорее всего, это просто совпадение.

— После каждой такой трагедии, которая происходит в Украине, есть огромный запрос на справедливость. Мы уже увидели заявление Геннадия Корбана. Он презентует себя как общественного активиста из Днепра, пока он лишен украинского гражданства. Он сейчас пообещал выплатить 25 тысяч долларов за информацию о военном преступнике, выпустившем ракету по Днепру. Далее появилась информация, кто мог отдать такой приказ. Там есть имя, фамилия. Могут ли такими делами заниматься наши спецслужбы? И возможна ли внесудебная справедливость?

— Внесудебная справедливость имеет право на существование. Мы все знаем Израиль и как это делается. К сожалению, Израиль иного пути просто не смог найти себе. Не знаю, нужно ли Украине тоже идти этим путем.

Я участвовал в очень многих дискуссиях. Несмотря на свое юридическое происхождение и правоохранительное прошлое в спецслужбах, все-таки вижу, что, наверное, так оно в Украине будет, к сожалению. Пока Россия существует в таком состоянии, в каком она существует.

Корбан не гражданин Украины, у него сейчас совсем другой статус. Я знаю, Соня Кошкина публиковала информацию о том, что он обещал когда-то ритуал.

— Пульса Де Нура.

— Да, иудейский ритуал организовать по Днепру. Это его личное право. К счастью есть люди, которые действительно могут такое предлагать.

Я знаю, что была ситуация в 2014–2015 годах, когда только начинались все эти процессы в Донецке и Луганске. На нас выходили даже криминальные авторитеты, которым тоже не очень нравилось происходящее в этих регионах, предлагали свои услуги, в том числе и за деньги. Мы тогда не пошли на это, потому что мы все же надеялись, что мы своими силами освободим эту территорию. К сожалению, тогда это все затянулось, вы знаете почему.

Но ситуация имеет место. Если есть люди, которые готовы платить, если есть люди, готовые давать информацию, то почему бы и нет? Государство никак не может повлиять на это. Но если будет положительный результат, я думаю, что оно точно не будет категорически против этого.

— Военный преступник, который мог приказать обстреливать Днепр, — Олег Тимошин, он командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Также сообщается, что по его приказу 27 июня 2022 года был нанесен ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге, где погибли более 20 человек.

— Это командир полка. А стоит вопрос о непосредственно том летчике, командире самолета. Его позывной известен. И будто это тот же самолет, что и осуществил обстрел Кременчуга, поэтому это дважды преступник. Думаю, что его имя мы также должны знать.

— Вы сказали, что вы участвовали в большом количестве дискуссий о внесудебной справедливости. Мы понимаем, какие были аргументы «за» — есть запрос на справедливость, очень хочется, чтобы как можно скорее были наказаны эти преступники. Какие аргументы против, кроме того, что мы правовое государство?

— Если государство берет на себя ответственность, то на самом деле мы становимся немного в стороне от тех процессов, которые происходят в демократическом мире, в международном праве, понимаете?

Если это какая-то инициативная группа людей, которые не представляются, называет себя «мстителями апокалипсиса», и они осуществляют эти вещи в отрыве от государства, нет прямых доказательств, что государство оказывает помощь, это совсем другое дело, и совсем другие последствия.

А когда непосредственно есть причастность государства, тогда возникает очень много вопросов, в том числе и на уровне международных организаций, конвенций. Там правовая защита, несмотря на то, что это военные преступники, что они не имеют морального права существовать вообще, на мой взгляд. Но, вместе с тем, такая ситуация может сложиться.

— А почему Израилю можно это делать? Как исторически так сложилось, что есть Моссад, никогда не подтверждающий то, что именно они берут за что-то ответственность, но мы понимаем, что могут действовать подобным образом?

— Я думаю, из-за трагедии израильского народа. Холокост и те безумные жертвы, которые были уничтожены, — это просто реальный геноцид народа. И на фоне того, что очень многие страны в свое время просто закрыли глаза или игнорировали призывы о помощи, они имеют какую-то историческую тенденцию, что им можно. Они тогда страдали, а сейчас хотят отомстить. Это одна из концепций.

Я думаю, что после этой войны, после того, как весь мир увидит, когда мир поймет, что мы понесли не меньшие потери, и не только на этой войне, но и в предыдущие годы, столетия… Я не говорю, что давайте вспоминать об уничтоженном Батурине и вырезанное население — около 15 тысяч, но Голодомор был меньше чем 100 лет назад, и доказательства его существования даже не нуждаются в споре. Очень многие страны поддержали, что это действительно был геноцид украинского народа. Я думаю, что после этой войны, если действительно будут осуществлены определенные внесудебные акции, не думаю, что много стран выступит против Украины.