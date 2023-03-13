Резников и Остин провели разговор накануне очередного Рамштайна 13 марта, 23:57 Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Украины Алексей Резников в преддверии очередной встречи в формате Рамштайн провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«В преддверии встречи в формате Рамштайн я поговорил с моим хорошим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Мы сравнили наши заметки о сотрудничестве и пути к победе», — сообщил Резников.

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Ллойд Остин, в свою очередь, отметил, что «предоставил актуальную информацию об усилиях США по оказанию оборонной помощи, а министр Резников подробно рассказал о текущей ситуации в Украине».

Ранее глава Минобороны Украины говорил, что следующая встреча в формате Рамштайна может состояться в середине марта.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по обороне Украины. В заседании приняли участие представители 54 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине больше ПВО, больше танков, артиллерии, снарядов, а также обязались расширить обучение украинских военных.

По итогам Рамштайна и встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Резников анонсировал лучшую защиту от угроз с неба, больше боеприпасов и расширение программы подготовки украинских бойцов.