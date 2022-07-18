В правительстве прогнозируют новую волну внутренних переселенцев осенью

18 июля, 00:49
Внутренние переселенцы на вокзале в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Внутренние переселенцы на вокзале в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что накануне отопительного сезона прогнозируется новая волна внутренних переселенцев из восточных в западные области.

В частности, она отметила, что Запорожская область и Энергодар фактически отрезаны от газоснабжения. У руководства области в данный момент нет возможности восстановить поставки.

Видео дня

«Только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн являются внутренне перемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны», — заявила Верещук в эфире украинского телемарафона.

Министр отметила, что правительство ведет работу над тем, чтобы переселенцы были размещены в комфортных условиях. Вероятнее всего, их будут размещать в учебных заведениях и общежитиях.

Верещук сообщила, что правительство будет помогать местным властям организовать размещение переселенцев и организовать отопление.

«UNICEF, ООН, другие международные организации, которые будут помогать ваучерами на отопление, помогать углем, дровами и остальным. Мы взялись координировать этот процесс и надеюсь, что вскоре будет результат», — сообщила Верещук.

https://www.youtube.com/watch?v=LZTMkCBrZFM
Читайте также:

Украине необходим импорта газа к отопительному сезону (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo) На восемь миллиардов долларов. Украине необходимо импортировать 6 млрд куб. м газа к отопительному сезону

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство создаст специальный штаб, который займется подготовкой к следующему отопительному сезону.

В начале июня Кабинет министров Украины предложил парламенту ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Об этом говорится в законопроекте № 7427.

Срок действия моратория — на время военного положения плюс шесть месяцев.

https://www.youtube.com/watch?v=PLwtUV3DsF4
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы Переселенцы Отопительный сезон Война в Украине Ирина Верещук Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Путин и его силы. Что меняется для армии России — три главных аспекта

В прошлый раз я задался вопросом, сможет ли Украина победить, и ответил, что да, хотя еще не ясно, удастся ли ей это. Сейчас хочу подробнее остановиться на том, что привело меня к такому выводу

17 июля, 22:39
Мнения
Райан Холидей: «Мы осознаем, что каким-то вещам грош цена, только когда получаем их» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Не то, что вы думаете. Что на самом деле имеет значение в жизни
Райан Холидей
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

Надвигается «великая российская рецессия»

17 июля, 21:50
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X