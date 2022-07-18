В правительстве прогнозируют новую волну внутренних переселенцев осенью 18 июля, 00:49 Внутренние переселенцы на вокзале в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что накануне отопительного сезона прогнозируется новая волна внутренних переселенцев из восточных в западные области.



В частности, она отметила, что Запорожская область и Энергодар фактически отрезаны от газоснабжения. У руководства области в данный момент нет возможности восстановить поставки.

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«Только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн являются внутренне перемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны», — заявила Верещук в эфире украинского телемарафона.

Министр отметила, что правительство ведет работу над тем, чтобы переселенцы были размещены в комфортных условиях. Вероятнее всего, их будут размещать в учебных заведениях и общежитиях.

Верещук сообщила, что правительство будет помогать местным властям организовать размещение переселенцев и организовать отопление.

«UNICEF, ООН, другие международные организации, которые будут помогать ваучерами на отопление, помогать углем, дровами и остальным. Мы взялись координировать этот процесс и надеюсь, что вскоре будет результат», — сообщила Верещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство создаст специальный штаб, который займется подготовкой к следующему отопительному сезону.

В начале июня Кабинет министров Украины предложил парламенту ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Об этом говорится в законопроекте № 7427.

Срок действия моратория — на время военного положения плюс шесть месяцев.

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