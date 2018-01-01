Накануне Объединительного собора Филарет заявил о несогласии с Константинополем Сегодня, 14:42 3132 Цей матеріал також доступний українською Филарет заявил о несогласии с Константинополем

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что накануне Объединительного собора возникли вопросы, в которых он не согласен с Константинополем.

По словам Филарета, его архиереи не примут требований Вселенского Патриархата по процедуре, сообщает ТСН.

"Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все", - заявил Филарет.

ТСН отмечает, что в настоящее время между УПЦ КП и Константинополем есть два наибольших разногласия. Первое - Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.

Второе расхождение заключается в том, что в УПЦ КП хотят, чтобы голосование на выборах главы единой поместной церкви должно быть открытым, а Константинополь выступает за тайные выборы.

6 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

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