Накануне летних отпусков известные украинцы рассказали, в какие города и страны они мечтают съездить

Летом многие украинцы собираются побывать в местах, в которых раньше никогда не бывали

Накануне летних отпусков НВ расспросил увлеченных путешественников, в какие города и страны они хотели бы съездить.

Игорь Абрамович, арт-дилер

Больше всего хотелось бы попасть в Малайзию. В такие места, где дикая природа, дебри, змеи, разные невиданные животные.

На втором месте у меня Австралия. Это ведь другое полушарие, другая культура и опять же захватывающая природа.

И, конечно, Япония. Это совершенно иная культура. Ведь если Австралия нам еще понятна, то Япония совсем другая. Я бы очень хотел посмотреть, как живут японцы. Но только не в Токио - там делать нечего, а там, где горы, деревни, тысячелетняя культура, стариков их послушать. Японцы - это ведь великая нация.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

Хотел бы проехать на велосипеде по Новой Зеландии с севера на юг. С возможностью посещения гор. Ведь эта страна находится в той части света, о которой мы мало что знаем. К тому же говорят, что это действительно уникальная страна.

А еще остается Южная Америка, куда я не ездил. В любом из вариантов: от джунглей до гор.

Тарас Прохасько, писатель

Последнее десятилетие я больше интересовался разными странами Европы. И не только городами. Я исследовал разную Европу, а теперь хотел бы увидеть Грузию. Я там никогда не был. Причем меня больше интересует провинция, окраины Грузии, опять же горы.

Юрий Колесник, владелец сети ресторанов Файна Фамілія, La Veranda Kyiv, La Veranda Praha, Babiččina zahrada

Поскольку я воспринимаю жизнь через еду и продукты, мечтаю посетить Гренландию. Там, конечно, нет таких потрясающих овощей, как в Провансе, но морепродукты, выловленные в холодной воде, отличаются изумительным вкусом - им не нужны никакие специи или соусы. Вот такая летняя мечта.

Владимир Вятрович, директор Украинского института нацио­нальной памяти

В прошлом году исполнилась одна моя давняя мечта - я побывал в Австралии. И хотя это был рабочий визит, я нашел время, чтобы немного попутешествовать по стране и отдохнуть.

А теперь я хотел бы побывать в Новой Зеландии. Во-первых, мне очень нравятся тамошние пейзажи. Во-вторых - фильм Властелин колец, где эти самые ландшафты и снимались. Это вызывает еще большее желание побывать в этой стране.

Владимир Тихий, кинорежиссер

Мечтаю побывать в Перу. Меня еще с детства интересовали всевозможные древние цивилизации, в частности - майя и ацтеки. Поэтому до сих пор сохранилось ощущение, что те места - это что‑то интересное, таинственное и почти с другой планеты. Более того, мои знакомые, вернувшиеся из Перу, были под огромным впечатлением.

Еще я хотел бы лично увидеть Японию. Это тоже совершенно другой мир. А по словам побывавших там знакомых, это очень закрытая страна. И если в любой стране обычно ты себя чувствуешь нормально в роли иностранца, то в Японии к европейцам распространено отношение скорее сдержанно негативное. Но все равно интересно.

Павел Гудимов, арт-менеджер, музыкант, основатель галереи Я Дизайн

Как ни странно, но я хочу окунуться в такую европейскую провинцию-провинцию. Маленькие города с какими‑то культурными особенностями, куда не так легко добраться. Потому что во все туристические города, в которые сравнительно легко добраться, мы уже ездили. А теперь есть желание побывать в таких труднодоступных местах.

Как раз сейчас мы обдумываем такое семейное путешествие. Хотим составить такой маршрут и проехать по закоулкам Европы. Скорее всего, это будет Германия, Франция и скандинавские страны. Например, хочется добраться до города Кассель (Германия).

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA

Возможно, это прозвучит немного снобистски, но поскольку у меня за плечами полсотни посещенных стран, я потерял определенный интерес бывать за границей. И сейчас очень увлечен открытием для себя Украины. Даже папку себе завел - Интересные города Киевщины.

Вот, например, три последних города, которые меня просто поразили: Полтава, Луцк, Тернополь. Обожаю такие, в которых есть пешеходные зоны. В моем понимании это города, комфортные для жизни. Так вот, в этих трех такие зоны потрясающие.

Еще одним приятным открытием для меня стали небольшие города Западной Украины. Если снять в центре такого районного городка что‑то на видео и кому‑то показать, то решат, что это вообще снято где‑то в итальянских городках, а не в Украине.

Эльдар Нагорный, директор по развитию IT-аутсорса компании QArea, основатель Школы маркетинга SMS

Когда ты молод - у тебя много времени, но мало денег. Когда становишься старше - можешь позволить себе любую поездку, но катастрофически не хватает времени. В Европе считается, что, по-настоящему, время и деньги на путешествия появляются только к старости. Я очень надеюсь, что у меня будет так же, и я увижу пирамиды Майя, посещу норвежские фьорды и, чем черт не шутит, побываю на Северном Полюсе.

Если же говорить о более приземленных путешествиях, то моя большая любовь - это Нидерланды. Причем не велосипедно-туристическая толчея Амстердама, которая знакома многим, а настоящая, патриархальная Голландия, с ее сумасшедшей, но мягкой погодой, доброжелательными соседями и невероятной интеграцией в живую природу.

Когда выходишь из дома, а на пороге гуляют лебеди с выводком лебедят, в канале прямо под домом стая почти прирученных уток, а в пяти минутах лес, озера и гнездовье аистов. И все это, фактически, посреди индустриального города с его торговыми центрами, многоуровневыми парковками и жилыми кварталами. Зная, что всего сто лет назад вся эта земля принадлежала океану, поражаешься опыту, знаниям и любви к природе, которая позволила голландцам создать это чудо. Каждый раз, когда бываю там, хочется сказать: Нидерланды. Сделано с любовью!

Влад Фисун, креативный директор Atlas Weekend, ведущий Радио Аристократы, диджей

Мне нравится ездить по следам былых цивилизаций. Иногда это весьма неожиданные открытия. Например, великолепные заброшенные ликийские города на берегу Турции, а на YouTube нет ни одной документалки о Ликии, в текстах - скупые отрывки.

Очень хочу побывать в Перу и посмотреть на невероятные постройки, которые одни историки относят к цивилизации инков, а другие считают, что это очевидные свидетельства высокоразвитой протоцивилизации.

Олег Тистол, художник

Я бы очень хотел отдыхать в освобожденном Севастополе и выполнять заказы по оформлению гей-парадов. Когда там не будет российского флота, недвижимость упадет в цене, то я там поселюсь. Поскольку там больше делать нечего, туда приедет куча народа проводить гей-парады. Вот поэтому и придется выполнять заказы по их оформлению.

А если серьезно, то наконец‑то я лето проведу на даче - на киевских Осокорках на берегу Днепра.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года