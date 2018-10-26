Накачали и бросили в карьер: двух бывших добровольцев подозревают в убийстве водителя

Полицейские подозревают двух бывших бойцов добровольческого батальона в убийстве жителя Хмельницкой области на территории Коростышевского района Житомирской области.

Как сообщили в местной полиции, двое 29-летних мужчин 21 сентября подсели в автомобиль потерпевшего на выезде из Николаева под предлогом поездки в Житомир. Во время остановки на АЗС они нейтрализовали водителя с помощью сильнодействующего медпрепарата, вывезли в окрестности Коростышева и бросили в карьер. Мужчина находился в бессознательном состоянии со связанными конечностями.

Тело водителя со следами насильственной смерти обнаружили 25 сентября в водоеме Коростышевского района. Им оказался без вести пропавший 34-летний житель Хмельницкой области. В последний раз родственники его видели перед поездкой в ​​Николаевскую область, куда он отправился для приобретения автомобиля.

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Следствие установило, что подозреваемые после убийства скрылись на автомобиле погибшего. Впоследствии машину продали. Их задержали в Луганской области по подозрению в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"Это двое 29-летних мужчин, бывшие бойцы добровольческого батальона, один - из Житомира, другой - житель Одесской области. Оба ранее судимы. Также один из них является подозреваемым в совершении разбойного нападения в г.Одесса", - сообщили в полиции.

Обоим задержанным объявлено о подозрении по п.п. 6 (совершенное из корыстных побуждений), 12 (совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.