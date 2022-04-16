Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях — Генштаб ВСУ
Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты наиболее активно действуют на Слобожанском и Донецком направлениях.
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Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
«На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов», — говорится в сообщении.
Войска РФ продолжают частичную блокировку Харькова и обстреливают город с применением артиллерии.
Также не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.
«На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над городом Мариуполь», — сообщили в Генштабе.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях российская армия активных действий не предпринимала.
На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено.
На Попаснянском направлении оккупанты безуспешно пытаются продвинуться вглубь населенного пункта Попасная.
"На Южнобужском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнением запасов, инженерным оборудованием позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций", — отметили в штабе.
Ожидается, что войска РФ продолжат ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и будут пытаться возобновить наступление.
"Учитывая пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования Калибр, сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства", — предупреждают военные.
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