Обстрел Славянска. Нацполиция обнародовала видео первых минут удара, снятое нагрудными полицейскими камерами 15 апреля, 21:41 Последствия обстрела Славянска (Фото:Общественное/Telegram)

Нагрудные патрульные камеры зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска в пятницу, 14 апреля. Правоохранители оказались в эпицентре трагедии и стали свидетелями военного преступления окупантов.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Отмечается, что патрульные оказались в эпицентре обстрелов и сразу бросились на помощь пострадавшим.

Видео дня

На видео из нагрудных камер слышны обстрелы и последовавшие после него страшные крики и детский плач.

На кадрах видны соседи, которые начали перерывать завалы в поиске людей. Их просят ступать осторожно, потому что под ногами много битого стекла.

По состоянию на 20:00, 15 апреля, по данным Славянской МВА, известно об 11 погибших, среди которых двухлетний ребенок, и 23 раненых, сообщает Суспільне.

Под завалами жилой пятиэтажки ищут четырех человек.